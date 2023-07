In Israel gehen 200.000 gegen Justizreform auf die Straße

Meldungsarchiv - 23.07.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: In Israel haben 200.000 Menschen gegen die umstrittene Justizreform der Regierung protestiert. Auch in der Armee wächst der Widerstand gegen das Gesetz, das die Rechte des Obersten Gerichts beschneiden will. Etwa 11.000 Reservistinnen und Reservisten haben angekündigt, den Dienst zu verweigern. Unter ihnen sind auch Hunderte Kampfpiloten. Schwertpunkt der heutigen Proteste ist Jerusalem, denn in der Hauptstadt beginnen heute die Beratungen des Parlaments über die Reform. Am Montag soll dann abgestimmt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2023 01:00 Uhr