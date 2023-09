In Israel demonstrieren Zehntausende gegen die Regierungspolitik

Tel Aviv: Mehr als 100.000 Menschen haben am Abend in der israelischen Küstenstadt erneut gegen die Politik der Regierung demonstriert. Auch in anderen Städten gingen Menschen wieder auf die Straße. Grund für die seit bereits 38 Wochen anhaltenden Proteste ist vor allem eine Gesetzesänderung, mit der das Oberste Gericht Entscheidungen der Regierung nicht mehr als "unangemessen" kippen kann. Kritiker stufen das als Gefahr für Israels Demokratie ein. Das Oberste Gericht befasst sich aktuell mit der umstrittenen Gesetzesänderung, die über die Beschneidung seiner eigenen Befugnisse entscheidet. In einem Interview mit dem US-Sender CNN antwortete Ministerpräsident Netanjahu vorgestern erneut nicht eindeutig auf die Frage, ob er eine Entscheidung des Gerichts gegen die Gesetzesänderung respektieren würde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 06:00 Uhr