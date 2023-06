In Israel demonstrieren Tausende gegen Justizreform

Meldungsarchiv - 11.06.2023 10:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Erneut haben in Israel zehntausende Menschen gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung demonstriert. Kundgebungen gab es am Abend unter anderem in Tel Aviv, Haifa und Rehovot. Die Proteste finden seit mittlerweile 23 Wochen jedes Wochenende statt. Sie richten sich vor allem gegen die geplante Justizreform. Das Vorhaben zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken. Die regierende Koalition aus der konservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu und ultrarechten sowie ultraorthodoxen Parteien argumentiert, man wolle mit der Reform für ein größeres Gleichgewicht zwischen Gesetzgebung und Justiz sorgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2023 10:30 Uhr