In Indonesien sterben 129 Menschen nach Krawallen bei Fußballspiel

Nachrichtenarchiv - 02.10.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jakarta: In Indonesien sind 129 Menschen bei Krawallen nach einem Fußballspiel gestorben. Bei dem Spiel in Malang in der Provinz Ostjava hatten wütende Fans nach einer Niederlage ihrer Mannschaft das Fußballfeld gestürmt. Die Polizei versuchte die Menschen zurückzudrängen. Als dies nicht gelang, setzten die Beamten Tränengas ein. Dies löste eine Massenpanik aus, bei der mehrere Menschen zu Tode getrampelt wurden. Indonesiens Präsident Widodo hat eine Sicherheitsüberprüfung aller Fußballspiele des Landes angeordnet. In Indonesien kommt es bei Fußballspielen häufig zu Gewalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2022 09:00 Uhr