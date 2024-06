In Indien liegt Modis Partei nach Teil-Auszählung wie erwartet vorne

Neu-Delhi: In Indien liegt die Partei von Premierminister Modi bei den Parlamentswahlen wie erwartet vorne. Bisher ist rund ein Viertel der Stimmen ausgezählt. Laut der Wahlkommission erreicht Modis Partei BJP 39,3 Prozent der Stimmen. Die Auszählung dürfte noch weit in den Abend gehen. Am Samstag war in Indien nach sechs Wochen die größte demokratische Wahl der Welt zu Ende gegangen. Knapp 970 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Modi ist auch nach einem Jahrzehnt an der Macht sehr populär in der Bevölkerung.

