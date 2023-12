In Hongkong beginnt weiterer Prozess gegen Verleger Jimmy Lai

In Hongkong: Gegen den Verleger und Demokratieaktivisten Jimmy Lai hat ein weiterer Prozess begonnen. Dem 76-Jährigen werden Verstöße gegen das Sicherheitsgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion vorgeworfen. Lai ist Gründer der pro-demokratischen Hongkonger Zeitung "Apple Daily". Die Behörden ließen das Blatt vor zwei Jahren einstellen. Lai wurde bereits zu zwei Gefängnisstrafen verurteilt und sitzt seit drei Jahren hinter Gittern. In dem neuen Prozess droht ihm lebenslange Haft. Das Sicherheitsgesetz, das 2020 in Folge von Massenprotesten für mehr Demokratie in Kraft trat, richtet sich gegen alle Aktivitäten, die Peking als umstürzlerisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 11:00 Uhr