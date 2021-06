In Hongkong beginnt Prozess gegen Aktivisten

Nachrichtenarchiv - 23.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hongkong: In der chinesischen Sonderverwaltungszone hat der erste Prozess auf Basis des sogenannten Sicherheitsgesetzes begonnen. Angeklagt ist ein 24-jähriger Aktivist. Ihm wird Terrorismus vorgeworfen, Anstiftung zur Abspaltung und gefährliches Verhalten im Verkehr. Der Prozess findet ohne die sonst üblichen Geschworenen statt. Der junge Mann soll mit seinem Motorrad absichtlich in eine Gruppe von Polizisten gefahren sein. Auf Videoaufnahmen war eine Fahne an seinem Motorrad mit dem Slogan "Befreit Hongkong" zu sehen. Die Staatsanwaltschaft wertet den Schlachtruf als Aufruf zum Sturz der Regierung. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2021 09:00 Uhr