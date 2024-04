In Hofkirchen im Landkreis Passau stehen mehrere Häuser in Flammen

Hofkirchen: In der Marktgemeinde im Landkreis Passau stehen mehrere Wohnhäuser in Flammen. Der Brand ist kurz vor sechs Uhr in einer Garage ausgebrochen und breitete sich von dort aus. Die Bewohner der betroffenen Häuser mussten die Gebäude verlassen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Mehrere Löschzüge aus den umliegenden Orten sind im Einsatz. Wegen des starken Rauchs werden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Polizei empfiehlt zudem, den Ortskern von Hofkirchen zu umfahren. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2024 11:00 Uhr