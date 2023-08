In historischem Turm in Dinkelsbühl hat es gebrannt

Dinkelsbühl: In der Altstadt ist in der Früh ein Feuer in einem historischen Turm am Nördlinger Tor ausgebrochen. Nach BR-Informationen wurde es mittlerweile gelöscht, aber die Feuerwehr ist noch vor Ort, weil mit Wärmebildkameras nach Glutnestern gesucht wird. Menschen kamen ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar. Das Nördlinger Tor ist Teil der historischen Stadtbefestigung von Dinkelsbühl und wurde um das Jahr 1400 errichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 09:00 Uhr