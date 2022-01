In Hessen sterben zwei Menschen bei Brand auf Autobahn-Raststätte

Das Wetter: Lebhafter Wind, örtlich Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht bewölkt bei lebhaftem Wind und gebietsweise etwas Regen oder Schneefall, örtlich Straßenglätte. Tiefstwerte 2 bis -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt, ab und zu auch sonnig, am Nachmittag im Süden auch längere sonnige Abschnitte. Am Mittwoch freundlicher, vor allem in Alpennähe viel Sonne. Am Donnerstag bewölkt mit gelegentlichem Schnee oder Schneeregen. Tageshöchstwerte 1 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 18:00 Uhr