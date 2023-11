In Hessen starten Koalitionsverhandlungen

Wiesbaden: Gut sechs Wochen nach der Landtagswahl in Hessen beginnen CDU und SPD am Nachmittag mit ihren Koalitionsverhandlungen. Dazu kommen die Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Parteien nach CDU-Angaben in Wiesbaden zu einem ersten Treffen zusammen. In Vorgesprächen hatten sich die CDU und SPD bereits auf eine Reihe inhaltlicher Eckpunkte geeinigt. Die CDU unter Ministerpräsident Rhein regierte in Hessen bisher in einer Koalition mit den Grünen, deren Neuauflage erneut möglich gewesen wäre. In der vergangenen Woche entschied die Partei aber, das Bündnis mit dem Grünen nach zehn Jahren zu beenden und stattdessen mit der SPD über eine Koalition zu verhandeln. Rhein begründete das unter anderem mit größerer inhaltlicher Nähe in der Migrationspolitik.

