In Hessen soll kein Schüler sitzenbleiben

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Schülerinnen und Schüler in Hessen müssen während der Corona-Krise nicht um ihre Versetzung bangen. Denn eine Leistungsbewertung ist in diesem Schuljahr laut Kultusministerium nur eingeschränkt möglich. In Fällen, bei denen schon vor Schließung der Schulen die Leistungen nicht für eine Versetzung gereicht hätten, könnten die Schüler das Schuljahr freiwillig wiederholen. In Bayern hat Kultusminister Piazolo mitgeteilt, dass es für die Schüler nach dem schrittweisen Unterrichtsbeginn eine Phase des Ankommens geben soll. In dieser Zeit sollen alle wieder auf den gleichen Stand gebracht werden. Wegen coronabedingten Wissenslücken soll kein Schüler sitzenbleiben, so Piazolo.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 08:00 Uhr