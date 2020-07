In Hessen soll ein Sonderermittler Drohmail-Affäre aufklären

Quarantäne-Pflicht für Englandreisende aus Deutschland entfällt

London: Nach England einreisende Bundesbürger müssen sich von heute an nicht mehr in Quarantäne begeben. Das gilt auch für Bürger aus Frankreich, Spanien und Italien. Die Regierung in London stuft diese Länder nicht mehr als Corona-Risikogebiete ein. In Europa ist Großbritannien am stärksten von der Pandemie betroffen. Inzwischen hat sich auch dort das Infektionsgeschehen abgeschwächt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.07.2020 10:15 Uhr