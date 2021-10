In Herzogenaurach gestarteter Hubschrauber stürzt in Baden-Württemberg ab

Bundesrechnungshof warnt Ampel-Parteien vor Schattenhaushalten

Berlin: Der Bundesrechnungshof hat die Ampel-Parteien zu einer transparenten Haushalts- und Finanzpolitik aufgefordert. In der Zeitung "Welt" mahnte Rechnungshof-Präsident Scheller eine ehrliche Bestandsaufnahme an - es sei nicht Geld für alles da. Nach Schellers Worten liegt die Lösung nicht in Schattenhaushalten wie Fonds, Zweckgesellschaften oder anderen Konstruktionen. SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Sondierungspapier vereinbart, an der Schuldenbremse festzuhalten. Sie wollen aber auch keine Steuererhöhungen. Gleichzeitig soll viel Geld in den Klimaschutz fließen oder die Digitalisierung. Zur Finanzierung sind sogenannte öffentliche Investitionsgesellschaften im Gespräch. Diese würden nicht im Bundeshaushalt auftauchen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 17:30 Uhr