In Hanau ist der Opfer des rassistischen Anschlags von 2020 gedacht worden

Hanau: Vertreter von Politik, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften haben zusammen mit den Hinterbliebenen der Opfer des rassistischen Anschlags von 2020 gedacht. Bundesinnenministerin Faeser drückte den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus. Zugleich versprach sie eine lückenlose und transparente Aufklärung aller Hintergründe des Anschlags. Außerden kündigte sie ein entschlossenes Vorgehen gegen den Rechtsextremismus in Deutschland an. Dessen Bekämpfung habe für sie "oberste Priorität“, so Faeser. Bei der Gedenkstunde sprachen auch Hessens Ministerpräsident Bouffier, der Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky, der Hanauer Imam Bozkurt und mehrere Angehörige. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-Jähriger aus rassistischen Motiven neun Menschen erschossen. Danach tötete er auch seine Mutter und nahm sich selbst das Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 14:00 Uhr