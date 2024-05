In Hamburg demonstrieren Hunderte gegen Islamismus

Hamburg: In der Hansestadt haben hunderte Menschen gegen religiösen Fanatismus demonstriert. Die Kundgebung war eine Reaktion auf die Demonstration von Islamisten vor einer Woche an gleicher Stelle. Der Chef der Kurdischen Gemeinde, Toprak, sagte, niemand schade der islamischen Religion mehr als die Islamisten. Zugleich warf er der Politik vor, das Thema zu lange den Rechtspopulisten überlassen zu haben. Nach Polizei-Angaben beteiligten sich 800 Menschen an der Kundgebung gegen Islamismus und für die Werte des Grundgesetzes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 15:30 Uhr