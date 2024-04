In Haiti wurde Rat für Regierungs-Neubildung geschaffen

Port-au-Prince: In Haiti ist ein Übergangsrat geschaffen worden, der dem Land aus der Staats- und Sicherheitskrise helfen soll. Ein entsprechendes Dekret erschien gestern im Amtsblatt des Karibikstaates. Demnach soll der Rat einen Ministerpräsidenten ernennen und eine neue Interimsregierung bestimmen. Zudem solle er den Weg hin zu Wahlen ebnen, es wären die ersten in Haiti seit 2016. Bestehen soll der Rat aus neun Vertretern verschiedener Parteien, zivilgesellschaftlicher Gruppen und der Wirtschaft. Es ist jedoch unklar, ob der Übergangsrat in der Lage sein wird, sich gegen die Banden durchzusetzen, die einen Großteil der Hauptstadt Port-au-Prince kontrollieren. Haiti erlebt zur Zeit eine massive Welle von Gewalt, die humanitäre Lage wird immer schlechter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 08:00 Uhr