In Großbritannien sterben an einem Tag fast 1.000 Menschen mit Corona-Infektion

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien sind innerhalb eines Tages fast eintausend Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben. Laut Gesundheitsministerium ist das der höchste Anstieg im Vereinigten Königreich seit Beginn der Pandemie. Insgesamt gibt es mittlerweile etwa 8.000 Todesopfer. Großbritannien gehört damit zu den weltweit am stärksten betroffenen Ländern. Den Angaben zufolge wurde dort bei mehr als 65.000 Menschen eine Ansteckung mit dem neuartigen Virus nachgewiesen. Einer der Infizierten ist Premierminister Johnson, der weiter in einem Londoner Krankenhaus behandelt wird. Mittlerweile konnte der 55-Jährige die Intensivstation aber verlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 19:15 Uhr