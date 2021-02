In Großbritannien sind über 10 Millionen Menschen geimpft

Giffey fordert vorsichtige Öffnung der Kitas

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey fordert, dass Kitas zum eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Das sei zum Schutz und Wohl der Kinder nötig, so die Sozialdemokratin in Berlin. Darin sei sie sich mit den Familien- und Jugenministern und -ministerinnen der Länder einig. Niemand erwarte, dass alles von heute auf morgen öffnet, es müssten aber Schritte aufgezeigt werden, die Licht am Ende des Tunnels sehen ließen, so Giffey. Bund und Länder beraten kommende Woche wieder darüber, ob die aktuellen Corona-Maßnahmen verlängert werden. In Bayern fordert die CSU-Landtagsfraktion unterdessen, den Einsatz von Schnelltests in Kitas zu prüfen. Die Staatsregierung solle prüfen, ob auch Laien diese Antigen-Tests ordnungsgemäß durchgeführen können, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.02.2021 18:15 Uhr