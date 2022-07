In Griechenland verunglückt Flugzeug mit acht Insassen

Dürre, Hitze und Feuer suchen Europa heim

Bibione: Süd- und Westeuropa kämpfen weiter mit den Folgen von wochenlanger Trockenheit und extremer Hitze. Im italienischen Badeort Bibione haben sich Touristen vor einem Waldbrand ins Meer retten müssen. Dort wurden die Badenden dann von der Küstenwache eingesammelt, berichten örtliche Medien. Feuerwehren und Löschhubschrauber kämpfen unterdessen an der Grenze der Regionen Venetien und Friaul weiter gegen die Flammen. Brände lodern auch auf Kreta, an der französischen Atlantikküste, in Portugal und in Spanien. Auf der iberischen Halbinsel sind in der vergangenen Woche mehr als 350 Menschen an den Folgen extremer Hitze gestorben. Dutzende Brände werden dort mit Löschflugzeugen und 1000 Feuerwehrkräften bekämpft. Allein bei den Feuern in Spanien sind wegen großer Hitze und nach teils monatelanger Trockenheit bislang rund 240 Quadratkilometer Wald verbrannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 23:00 Uhr