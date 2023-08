In Griechenland und Kanada wüten weiterhin schwere Waldbrände

Athen: In Nordgriechenland sind die großen Waldbrände nahe der Grenze zur Türkei weiter nicht unter Kontrolle. Der stellvertretende Gouverneur der Region Evros spricht von einer sehr schwierigen Situation. Man habe nach neun Tagen beantragt, die Zahl der Helfer nochmals zu erhöhen. Die meisten Feuer in anderen Teilen Griechenlands konnten inzwischen unter Kontrolle gehalten oder gebracht werden. Auch in Kanada halten Waldbrände nach wie vor Einsatzkräfte in Atem. Im Nordwesten wurde eine weitere Ortschaft mit fast 4.000 Bewohnern sicherheitshalber evakuiert. Die Waldbrände in Kanada lodern schon seit Monaten, verstärkt durch Wind, Trockenheit und Hitze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 14:00 Uhr