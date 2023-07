In Griechenland hat sich die Waldbrandlage entspannt

Meldungsarchiv - 28.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Die Waldbrandlage in Griechenland hat sich entspannt. Nach Informationen des staatlichen Rundfunks sind alle Feuer unter Kontrolle. Im Südosten der Insel Rhodos würden die letzten wenigen Brandherde nach und nach beseitigt. Einwohner seien zurückgekehrt und hätten mit Räumungsarbeiten begonnen. In Zentralgriechenland hatte ein Waldbrand gestern ein Munitionslager erreicht, es kam zu mehreren Explosionen. Verletzt wurde niemand, umliegende Dörfer waren vorher evakuiert worden. Inzwischen ist der Brand nach Angaben der griechischen Luftwaffe gelöscht. In allen Landesteilen werden laut Meteorologen jetzt für die Jahreszeit normale Temperaturen um die 36 Grad erwartet. Die Brandgefahr sei aber weiter groß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 10:00 Uhr