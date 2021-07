In Griechenland gibt es größere Wald- und Buschbrände

Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: In Griechenland sind an an mehreren Stellen größere Busch- und Waldbrände ausgebrochen. Das Feuer in einem Dorf etwa 30 Kilometer nordöstlich von Athen ist inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Es hatte mindestens ein Dutzend Häuser beschädigt. Ein Wohngebiet musste evakuiert werden. Löschflugzeuge und Hubschrauber unterstützten aus der Luft mehr als 300 Feuerwehrleute am Boden. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt. Hinweisen auf eine mögliche Brandstiftung gehe man nach, erklärten die Behörden. In Griechenland ist es seit Wochen trocken, außerdem gibt es starke Winde und Temperaturen um 40 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 07:00 Uhr