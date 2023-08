In Griechenland entstehen immer neue Waldbrände

Athen: In Griechenland sind zwei weitere große Waldbrände ausgebrochen. Einer von ihnen wütet seit heute Mittag auf Euböa, der zweitgrößten Insel des Landes. Das andere Feuer brach nahe der Grenze zur Türkei aus. Weiter außer Kontrolle sind zudem große Wald- und Buschbrände in der Region Böotien nordwestlich von Athen sowie nahe der Hafenstadt Alexandroupolis. Ein Mann kam ums Leben, als er versuchte, seine Schafe zu retten. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten. - Die Feuerwehr auf der Kanareninsel Teneriffa hat unterdessen erste Erfolge erzielt. Der Chef für die Feuerbekämpfung sagte, dank der hervorragenden Arbeit der Löschmannschaften und der besseren Klimabedingungen sei man dabei, die Flammen an mehreren Stellen unter Kontrolle zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 17:00 Uhr