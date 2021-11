In Glasgow demonstrieren Tausende für mehr Klimaschutz

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Tausende Menschen demonstrieren aktuell während der Weltklimakonferenz in Schottland für mehr Klimaschutz. Die Teilnehmenden fordern unter anderem konkrete Maßnahmen und mehr Klimagerechtigkeit für ärmere Staaten. Zunächst marschieren die Klimaschützer durch die Innenstadt. Gegen 15 Uhr soll dann die Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg eine Rede halten. Noch bis kommenden Freitag verhandeln in Glasgow Vertreter von rund 200 Nationen darüber, wie das Ziel noch erreicht werden kann, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Den Klimaschützern gehen die Zusagen der Teilnehmer des Klimagipfels nicht weit genug.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.11.2021 14:15 Uhr