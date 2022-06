In Gendorf werden durch Chlorgas zahlreiche Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 28.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Burgkirchen an der Alz: Im Chemie-Park Gendorf sind am Vormittag mehr als 50 Menschen durch den Austritt von Chlorgas verletzt worden. Bei allen Verletzten handelte es sich um Mitarbeiter des Werks eines Kunststoffherstellers. Fünf Kollegen seien mit Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht worden und würden dort weiter behandelt, teilte ein Mitarbeiter der Werksleitung mit. Wie der Chemieparkt mitteilt, soll für Bevölkerung und Umwelt keine Gefahr bestanden haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2022 16:00 Uhr