In ganz Deutschland sind heute wieder Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen

Bremen: Der größte Protestzug gegen Rechtsextemismus hat heute in Bremen stattgefunden. Mehr als 16.000 Menschen waren laut Polizei in der Hansestadt zusammen gekommen. Kundgebungen gab es außerdem in Magdeburg und in Lübeck, aber auch in vielen bayerischen Städten. In Nördlingen, im Donauries, gingen laut BR-Informaionen mehr als 2700 Menschen auf die Straße - unter dem Motto "Alle zusammen. Für Demokratie und Vielfalt.". Oberbürgermeister Wittner rief dazu auf, das Gespräch zu suchen, beim Bäcker genauso wie in der Familie. Es sei an der Zeit, die eigene Blase zu verlassen. Auch im oberfränkischen Wunsiedel gab es eine Protestveranstaltung, ebenso wie in Amberg in der Oberpfalz mit weit über 4000 Teilnehmern. In Kitzingen kamen 2000 Demonsranten, um für mehr Toleranz und Menschlichkeit einzutreten, in Bad Windsheim beteiligten sich über 1000 Menschen an einer Kundgebung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 18:00 Uhr