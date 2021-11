In ganz Bayern werden jetzt OP-Termine verschoben

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Kliniken in allen bayerischen Regierungsbezirken verschieben wegen der Corona-Pandemie nun alle nicht absolut nötigen Operationen. Diesen Schritt beschlossen heute mit Unterfranken und der Oberpfalz auch die beiden letzten verbliebenen Bezirke, in denen das noch nicht der Fall war. In der Oberpfalz sind von den verfügbaren Intensivbetten mehr als 85 Prozent belegt, in Unterfranken sind es bereits 92 Prozent. In ganz Bayern hat sich die Zahl der Covid-Intensivpatienten seit Mitte August versiebzehnfacht

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.11.2021 21:15 Uhr