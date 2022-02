In Fürth rammt LKW mehr als 30 Autos - mehrere Brände

Scholz: "Frieden in Europa erhalten"

Berlin: Deutschland, Frankreich und Polen wollen in der Ukraine-Krise gemeinsam einen Krieg verhindern. Dies sei oberstes Ziel aller diplomatischer Anstrengungen, sagten Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron am Abend vor einem Treffen mit Polens Präsident Duda in Berlin. Scholz nannte den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine "sehr besorgniserregend". Der SPD-Politiker drohte Russland erneut mit weitreichenden Konsequenzen für den Fall eines Einmarschs ins Nachbarland. Polens Präsident Duda sprach von der schwierigsten Situation, in der sich Nato und EU seit 1989 befinden. Macron kam nach Vermittlungsgesprächen in Moskau und Kiew nach Berlin. Scholz hatte gestern in Washington mit US-Präsident Biden gesprochen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.02.2022 01:00 Uhr