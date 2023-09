In Fürth eröffnet die Michaelis-Kirchweih

Fürth: In der mittelfränkischen Stadt ist die traditionelle Michaelis-Kirchweih eröffnet worden. Bis zum 11. Oktober wird in der Fürther Innenstadt nun eine Mischung aus Volksfest und Jahrmarkt gefeiert. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der Stadt etwa 1,5 Millionen Menschen die Kerwa, die es seit über 900 Jahren gibt. Morgen findet dann der Erntedankzug statt, der als einer der Höhepunkte der Michaelis-Kirchweih gilt. An dem Zug nehmen heuer fast 90 Gruppen mit rund 3.000 Mitwirkenden teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 11:00 Uhr