In Frankreich zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab

Paris: Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Bis zum Mittag hatten nach Angaben des Innenministeriums schon fast 26 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind so viele wie seit 25 Jahren nicht, im Vergleich zu letzten Wahl vor zwei Jahren ist das ein Plus von 7,5 Prozent. Vom Ergebnis hängt ab, ob die Parteien der Mitte von Präsident Macron die Mehrheit in der Nationalversammlung behalten oder ob das rechtsnationale Rassemblement National künftig die Regierung stellt. Die meisten Wahllokale schließen um 18 Uhr, einige sind bis 20 Uhr geöffnet. Macron hatte das Parlament nach der schweren Niederlage seiner Liberalen bei der Europawahl aufgelöst und Neuwahlen angesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 17:00 Uhr