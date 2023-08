In Frankreich wurden 3000 Campingurlauber wegen Waldbränden in Sicherheit gebracht

Argelès-sur-Mer: Im Südwesten Frankreichs haben Behörden aufgrund heftiger Waldbrände mehrere Campingplätze geräumt. An der Grenze zu Spanien wurden mehr als 3000 Menschen von Zeltplätzen weg gebracht. Das gab die Feuerwehr bekannt, die mit über 550 Kräften und acht Flugzeugen gegen die Flammen kämpft. Die Behörden erwarten, dass noch mehr Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen. Das Feuer habe sich bereits auf über 500 Hektar ausgebreitet und mehrere Dörfer seien in Gefahr, hieß es. Einige Menschen hätten ihre Häuser bereits verloren, sagte der Bürgermeister des betroffenen Argelès-sur-Mer. Frankreichs Innenminister Darmanin rief die Einwohner und Urlauber zu größter Wachsamkeit auf.

