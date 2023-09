In Frankreich tritt die Rentenreform in Kraft

Paris: In Frankreich tritt heute die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron in Kraft. Damit steigt das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre. Die Gewerkschaften hatten geschlossen Front gegen die Reform gemacht und Massenproteste mit hunderttausenden Teilnehmern organisiert. Die Kundgebungen schlugen teils in Gewalt um, nachdem die Regierung die Reform ohne Abstimmung durchs Parlament gedrückt hatte. Begleitet wurden die Proteste von Streiks bei Bahnen und an den Flughäfen. Wochenlang wurde in Teilen von Paris kein Müll abgefahren. Heute sind keine großen Kundgebungen angekündigt. Macron begründet die Reform mit einem drohenden Defizit in der Rentenkasse. Um die Höhe der Rente stabil zu halten, müsse die Bevölkerung etwas länger arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 08:00 Uhr