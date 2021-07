In Frankreich protestieren Zehntausende gegen Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich haben mehr als 160.000 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Allein in der Hauptstadt Paris gingen laut Medienberichten rund 11.000 Menschen auf die Straße. Dabei kam es zu Zusammenstößen. Demonstranten griffen Polizisten an, die Beamten reagierten mit Tränengas und Wasserwerfern. Anlass der Proteste ist ein Gesetzentwurf, wonach der Zutritt zu Restaurants und anderen öffentlichen Stätten von der Vorlage eines Gesundheitspasses abhängig sein soll. Der Pass soll eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Coronatest nachweisen. Geplant ist zudem eine Impfpflicht für alle medizinischen Fachkräfte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 20:45 Uhr