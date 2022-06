In Frankreich läuft die zweite Runde der Parlamentswahl

Nachrichtenarchiv - 19.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich läuft seit dem Morgen die zweite Runde der Parlamentswahl. Umfragen zufolge wird noch einmal mit einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Schon beim Wahldurchgang vor einer Woche war nur jeder zweite Bürger zu den Urnen gegangen. In der ersten Abstimmungsrunde schnitt die Linke überraschend stark ab. Wenn sich das heute wiederholt, könnte es Präsident Macron in seiner zweiten Amtszeit politisch stark einschränken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2022 12:00 Uhr