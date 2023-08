In Frankreich gilt wegen der Hitzewelle in vier Regionen die höchste Warnstufe

Paris: In Frankreich haben die Behörden für vier Departements wegen der aktuellen Hitzewelle die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Von morgen bis Donnerstag werden Temperaturen von bis zu 42 Grad tagsüber und bis zu 26 Grad in den Nächten erwartet. Für zwei Drittel der Landesfläche sowie das unabhängige Fürstentum Andorra gilt die zweithöchste Warnstufe Orange. Etliche Städte in Frankreich reagierten bereits auf die Hitzewelle, etwa indem sie Schwimmbäder kostenlos zugänglich machen oder Parks länger offen halten. Frankreich hat seit einer Hitzewelle 2003, durch die etwa 15.000 Menschen starben, ein entsprechendes Warnsystem. Danach sank die Zahl der Todesopfer bei Hitzewellen deutlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 20:00 Uhr