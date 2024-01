In Frankreich gilt ein neues Einwanderungsgesetz

Paris: In Frankreich ist das umkämpfte neue Einwanderungsgesetz in Kraft getreten. Die Neuregelung soll sowohl die Integration fördern, als auch Abschiebungen erleichtern. Präsident Macron unterzeichnete das Gesetz, das Nationalversammlung und Senat im Dezember verabschiedet hatten. Um die nötige Mehrheit zu erhalten, hatte die Regierung damals im Entwurf allerdings zahlreiche Zugeständnisse an die konservative und rechte Opposition gemacht. Landesweit protestierten zehntausende Menschen gegen die Pläne. Vorgestern kippte der französische Verfassungsrat mehrere Artikel wieder, etwa zu erschwerten Bedingungen für den Familiennachzug. Innenminister Darmanin betonte, alle Passagen aus dem ursprünglichen Entwurf der Regierung seien aber unangetastet geblieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 07:00 Uhr