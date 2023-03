In Frankreich gehen die Proteste gegen die Rentenreform weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Im Laufe der Nacht von Westen her Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist trocken und windig, im Laufe der Nacht von Westen her erneut gebietsweise Regen, nur an den Alpen meist trocken. Tiefstwerte bei 11 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen unbeständig mit Wolken, Wind, etwas Sonne und Schauern. Tageshöchstwerte morgen zwischen 12 und 18 Grad, am Wochendende nur noch zwischen 7 und 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 18:00 Uhr