In Frankreich gab es die dritte Krawallnacht infolge

München: Mehr als 200 Bürgermeister in Bayern wollen den Windkraft-Ausbau vorantreiben. Sie haben einen Appell unterschrieben, um ihn in einem Monat der Staatsregierung zu übergeben. Bis dahin können sich weitere Bürgermeister anschließen. Bisher sind Stadtoberhäupter aller Regierungsbezirke und aller Parteien mit dabei. Die Initiative hatte sich Anfang April gegründet. Einer der Mitbegründer ist der Bürgermeister der Gemeinde Berg am Starnberger See, Rupert Steigenberger. Bei ihm im Ort stehen momentan vier Windräder. Um auch in Zukunft genug grüne Energie für seine Gemeinde zu erzeugen, bräuchte er perspektivisch acht Windräder, sagt Steigenberger. Er will, dass die Genehmigungsprozesse schneller werden und eine Anlage innerhalb eines Jahres genehmigt werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 08:00 Uhr