In Frankreich erreicht die Zahl der Corona-Neuinfektionen neuen Rekord

Nachrichtenarchiv - 13.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich sind mehr als 10.500 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Paris mitteilte, stellt das einen neuen Rekord da, wird allerdings auch auf die Ausweitung der Corona-Tests zurückgeführt. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg auf knapp 31.000. Frankreich ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 01:00 Uhr