In Frankreich demonstrieren 175.000 Menschen gegen Coronaregeln

Kabul: Die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt wird immer dramatischer. Nach einem Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News sind im Gedränge am Zugang zum Airport mehrere Menschen ums Leben gekommen. Sie seien zu Tode gequetscht worden, so ein Sky-Reporter vor Ort. Viele der Wartenden harren seit Tagen bei großer Hitze am Flughafen aus und hoffen darauf, einen der Evakuierungsflüge zu bekommen. Die Bundeswehr hatte ihre Rettungsflüge heute nach einer mehrstündigen Unterbrechung wieder aufgenommen. Ein Transportflugzeug brachte 205 Menschen vor den radikal-islamischen Taliban in Sicherheit. Mit zwei früheren Flügen hatte die Bundeswehr nur insgesamt 15 Personen nach Usbekistan bringen können. Das Auswärtige Amt erklärte, die Tore zum Flughafen würden nur kurzfristig geöffnet und dann wieder geschlossen. Ein Sprecher der US-Armee begründete das damit, dass nur Befugte Zutritt bekommen sollen.

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Lage in Afghanistan gesprochen. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer mitteilte, vereinbarten Beide eine enge Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Arbeit internationaler Organisationen in Afghanistan und seinen Nachbarstaaten. Zudem habe es höchste Priorität, schutzbedürftige Menschen in Sicherheit zu bringen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat zuvor Gespräche mit den Taliban geführt. Beim Besuch eines zentralen Erstaufnahmelagers für afghanische EU-Mitarbeitende in Spanien sagte sie, es gehe darum, die Evakuierungen von Menschen zu erleichtern, die durch die Machtübernahme der Taliban in Gefahr geraten seien.

Berlin: Beim zentralen Wahlkampfauftakt der Unionsparteien hat CSU-Chef Söder eindringlich vor einem Machtverlust gewarnt. Bei der Kundgebung im Berliner Tempodrom sagte Söder, die Union müsse endlich vernünftigen Wahlkampf machen und Führung zeigen. Jeder müsse jetzt kapieren, dass es um alles geht. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP bezeichnete Söder als Experiment, dass sich Deutschland in dieser schwierigen Lage nicht leisten könne. Auch Kanzlerkandidat Laschet warnte vor einem Linksruck. Die anstehende Bundestagswahl sei eine wichtige Richtungsentscheidung, betonte er. SPD, Grünen und Linkspartei warf Laschet vor, sie würden die konjunkturelle Erholung durch Steuererhöhungen gefährden. Bundeskanzlerin Merkel lobte Laschet in ihrer Rede als Menschen mit christlichen Werten. Sie sei zutiefst überzeugt davon, dass er nächster Kanzler wird.

München: Die Corona-Ansteckungsrate in Deutschland steigt weiter. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat zum ersten Mal seit drei Monaten den Wert 50 überschritten und beträgt aktuell bei 51,6. Bayern liegt darunter, dennoch müssen sich auch hier die Menschen in immer mehr Städten und Landkreisen auf schärfere Maßnahmen einstellen. Ab Montag gilt die Neufassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Beim Überschreiten der 35er-Inzidenz tritt dann die sogenannte 3G-Regel in Kraft. Zutritt zu vielen Aktivitäten in Innenräumen haben dann nur noch Menschen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Das betrifft ab übermorgen auch die Stadt und den Landkreis München. Künftig will Ministerpräsident Söder das Modell Baden-Württembergs übernehmen. Dort stehen bei 3G-Nachweisen die meisten Bereiche des öffentlichen Lebens offen.

Paris: In Frankreich sind 175.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Anordnungen der Regierung zu protestieren. Diese Zahl nannte das Innenministerium. Nach dessen Angaben verliefen die Kundgebungen weitgehend friedlich. Die Proteste richteten sich gegen die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal sowie die Ausweitung der Nachweispflicht auf fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Wer in Frankreich in Cafés, Restaurants, Kinos oder Krankenhäuser will oder Fernzüge nutzen möchte, der muss nachweisen, dass er geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

Berlin: Bei der Bahn hat die zweite Streikrunde im aktuellen Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL begonnen. Am Wochenende ist zunächst der Güterverkehr betroffen. Man erwarte eine harte Etappe, sagte ein Sprecher der Cargo-Sparte, vor allem ab Montag, wenn die Industrie Nachschub benötige. Wirtschaftsverbände hatten gewarnt, dass eine Unterbrechung der Lieferketten durch längere Streiks im Güterverkehr die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise aufs Spiel setzen könnte. Ab Montag früh will die GDL auch den Personenverkehr bestreiken. Beide Ausstände sollen am frühen Mittwoch Morgen enden. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn, umstritten ist vor allem die Laufzeit eines neuen Tarifvertrags.

New York: Der Tropensturm "Henri" ist auf dem Weg zur Ostküste der USA zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Die Wetterdienste warnen vor gefährlichen Windböen, Starkregen und Überschwemmungen. Die Behörden in Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und Vermont haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich auf den Sturm vorzubereiten. In Teilen der Metrople New York rechnet man mit Sturmfluten. Laut CNN könnten insgesamt rund fünf Millionen Menschen betroffen sein. - Im Osten von Mexiko wütet der Tropensturm "Grace" und hat dort bereits zu Überschwemmungen geführt. Wegen umgestürzter Strommasten waren nach Angaben der Behörden mehr als eine halbe Million Menschen zeitweise ohne Strom.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken Gewitter, morgen bewölkt