In Frankfurt protestieren 18.000 Menschen gegen Rechtsextremismus - Scholz lobt Demonstranten

Frankfurt am Main: Auf dem Römer haben am Nachmittag rund 18.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden, Kirchen und Parteien. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Frankfurt steht auf für Demokratie". Nach Zahlen des Bundesinnenministeriums hatten bereits am Wochenende mindestens 457.000 Menschen an ähnlichen Protesten teilgenommen. Bundeskanzler Scholz begrüßte die Demonstrationen. Es sei gut, dass sich so viele Bürger beteiligten, denn in Deutschland dürfe nie wieder Platz für eine rassistische Ideologie sein. Scholz äußerte sich nach einem Treffen mit Vertretern von Migrantenverbänden im Kanzleramt. Er verurteilte - so wörtlich - menschenverachtende Überlegungen zu Umsiedlungen. Scholz sagte, jeder Vierte in Deutschland habe eine Einwanderungsgeschichte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 23:45 Uhr