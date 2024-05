In Frankfurt hat der zweite Prozess gegen Reichsbürger um Prinz Reuß begonnen

Frankfurt: Vor dem Oberlandesgericht hat der zweite Prozess gegen die "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß begonnen. Der 72-Jährige gilt als Rädelsführer. Mitangeklagt sind weitere acht Männer und Frauen, unter ihnen eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und frühere Bundeswehrsoldaten. Die Gruppe soll einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland vorbereitet haben. Das Verfahren begann mit Verspätung, weil die Anwälte weiteren Gesprächsbedarf mit ihren Mandanten angemeldet hatten. Der Prozess ist das zweite von insgesamt drei Gerichtsverfahren gegen die Gruppe. Das erste läuft bereits in Stuttgart, das dritte soll am 18. Juni in München beginnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 12:15 Uhr