In Feuchtwangen müssen wegen der Geflügelpest 30.000 Tiere getötet werden

Feuchtwangen: In einem Betrieb in Mittelfranken ist ein Geflügelpest-Fall bestätigt worden. Tausende Tiere wurden daraufhin getötet: rund 15.000 Mastputen und rund 15.000 Putenküken, wie das Landratsamt Ansbach mitgeteilt hat. Um eine Ausbreitung zu verhindern, wurde um den Betrieb eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern errichtet, zudem eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern. Lebendes Geflügel, Eier und Geflügelfleischprodukte müssen in diesem Gebiet verbleiben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.03.2025 16:00 Uhr