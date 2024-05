In Erfurt hat der 103. Katholikentag begonnen

Erfurt: Im Mittelpunkt des Katholikentags steht heute das Fronleichnamsfest. Am Vormittag ist als Auftakt ein Gottesdienst auf den Domstufen in Erfurt geplant. Da Fronleichnam in Thüringen kein Feiertag ist, findet die zentrale Feier erst am Abend statt. Das Thema des 103. Katholikentags ist in diesem Jahr "Frieden". Stattfinden sollen unter anderem Diskussionen zu Reformbewegungen und über das Verhältnis von Antisemitismus und Kirche. Auch die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist einer der Programmpunkte. Bei seiner Eröffnungsrede gestern Abend benannte Bundespräsident Steinmeier den massenhaften Missbrauch und dessen Vertuschung als Ursache für den Bedeutungsverlust der Kirche. Zu den etwa 500 Veranstaltungen werden bis Sonntag rund 20.000 Teilnehmer erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2024 08:45 Uhr