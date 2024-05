In Erfurt beginnt der Katholikentag

Erfurt: In der Landeshauptstadt von Thüringen hat der Deutsche Katholikentag begonnen. Es ist das dritte Mal seit der deutschen Einheit, dass die Veranstaltung in einem ostdeutschen Bundesland stattfindet. In Thüringen stellen Katholiken nur rund sieben Prozent der Bevölkerung. Zu der Veranstaltung werden 20.000 Besucher erwartet. Kurz vor den Europawahlen werden auch etliche Politiker teilnehmen - allerdings keine Vertreter der AfD. Sie wurden nicht als Gastredner eingeladen. Zur Begründung erklärte die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, Stetter-Karp, man wolle kein Ort für populistische Parolen sein. Die Eröffnungsrede des Katholikentages hält Bundespräsident Steinmeier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 18:00 Uhr