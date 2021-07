In England enden die meisten Corona-Schutzmaßnahmen

Altmaier schlägt für Flut-Opfer Umsatzausfall-Hilfen vor

Berlin: Politiker aus Bund und Ländern haben den Hochwasser-Opfern schnelle Hilfe zugesagt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier stellte in einem Interview Unterstützung bei Umsatzausfällen in Aussicht, ähnlich wie im Corona-Lockdown. Kanzlerin Merkel hatte bei einem Besuch im Kreis Ahrweiler angekündigt, das Kabinett werde schon am Mittwoch ein Hilfspaket beschließen. Ministerpräsident Söder sagte in Schönau, Bayern werde die Betroffenen nicht allein lassen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet geht davon aus, dass der Wiederaufbau Jahre dauert. Als Schutz für die Zukunft fordert er mehr Vorsorge gegen Extremwetter: Man müsse das Immunsystem unserer Heimat stark machen, um besser gegen Wetter-Extreme gewappnet zu sein, so Laschet im WDR.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2021 21:00 Uhr