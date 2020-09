In elf bayerischen Städten wird der Nahverkehr bestreikt

München: Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst treffen heute vor allem den Personennahverkehr in Bayern. In elf Städten hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten von Verkehrsbetrieben und privaten Busunternehmen zum Arbeitskampf aufgerufen. Konkret betroffen sind die Landeshauptstadt München sowie die Städte Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Landshut, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt. Busse und Bahnen fahren dort den ganzen Tag über nur eingeschränkt oder fallen ganz aus. Die Münchner Verkehrsgesellschaft geht davon aus, dass die U-Bahnen in der Landeshauptstadt gar nicht, und dass Straßenbahnen und Busse nur eingeschränkt verkehren. In Regensburg wird nach Angaben der Stadtwerke der Busverkehr komplett lahmliegen. In Nürnberg sollen anstelle der U- und Tram-Bahnen Busse entlang der Nachtbuslinien fahren. In Würzburg fallen Busse und zusätzlich die Müllabfuhr und die Straßenreinigung aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 07:00 Uhr