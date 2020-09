In elf bayerischen Städten wird der Nahverkehr bestreikt

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst betreffen heute in erster Linie den öffentlichen Personennahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit zum Arbeitskampf aufgerufen. In Bayern werden heute in elf Städten keine Busse und Bahnen fahren - oder zumindest nur eingeschränkt. Betroffen sind München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Landshut, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt. Züge und S-Bahnen verkehren fahrplanmäßig. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will die kommunalen Arbeitgeber dazu zwingen, über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag für die 87.000 Beschäftigten zu verhandeln. In Augsburg werden zusätzlich zum Nahverkehr auch die städtischen Kitas bestreikt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 06:00 Uhr