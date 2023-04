Kurzmeldung ein/ausklappen In einer Asylbewerberunterkunft bei Erding brennt es zweimal

Eitting: In einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Erding hat es gestern Abend zweimal gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach zunächst am frühen Abend in der linken Hälfte des betreffenden Doppelhauses ein Brand aus. Mehrere Feuerwehren bekämpften ihn. Die acht Bewohner zogen in die rechte Doppelhaushälfte um, die ebenfalls als Asylbewerberunterkunft genutzt wird. Die Einsatzkräfte rückten ab. Eine halbe Stunde später wurden sie erneut alarmiert. Nun brannte es in der rechten Haushälfte. Inzwischen ist das ganze Haus im Ortsteil Eittingermoos unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2023 09:45 Uhr